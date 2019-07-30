Над Югрой прольется очень сильный дождь

В Югре до конца ночи 30 июля ожидаются очень сильный дождь и гроза. По данным МЧС, в основном осадки пройдут над западной половиной округа.

Муниципальные власти предупреждены о неблагоприятных погодных явлениях и должны были привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, а также усилить контроль за системами жизнеобеспечения.

«Населению по возможности не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы. Не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку», – напоминают спасатели.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.07.19

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