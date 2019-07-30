Деньги или ползунки – власти Югры решают, что дарить новорожденным

В Югре началось голосование по вопросу подарка новорожденным. Жители округа должны определиться – что они хотят получить от правительства при рождении ребенка: вещи или деньги.

Первый вариант включает детские принадлежности на сумму 20 тысяч рублей, необходимые малышу в первые месяцы его жизни. В наборе – кроватка, полотенце-уголок, костюм, распашонки, ползунки, шапочка, набор подгузников и так далее.

Второй вариант подарка новорожденному представляет собой пластиковую мультикарту «Расту в Югре». При ее активации на лицевой счет одного из родителей или законных представителей на каждого новорожденного будет зачислено 20 тысяч рублей. Деньги могут быть израсходованы по усмотрению родителей. Также карта предоставляет удобный доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

Голосование стартовало на портале «Открытый регион – Югра», оно продлится до 12:00 1 августа.

Напомним, каждый ребенок, родившийся в регионе с 1 января 2020 года, получит свой первый подарок. Окружные власти уже готовят соответствующую законодательную инициативу.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.07.19

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