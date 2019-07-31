Заместитель губернатора Комаровой уходит в отставку

Из правительства Югры увольняется замгубернатора Фануза Арсланова. Она уходит по собственному желанию с 1 августа 2019 года. Соответствующее распоряжение было подписано главой округа Натальей Комаровой 30 июля.

Кто займет место Арслановой пока неизвестно. В правительстве ХМАО говорят, что кадровое решение будет принято в ближайшее время.

Фанузе Арслановой 68 лет. С 2010 года занимала должности заместителя губернатора Югры – руководителя представительства округа при правительстве РФ и в субъектах Российской Федерации.

Арсланова – юрист, начинала свою карьеру в структурах Газпрома, в 90-х годах была депутатом Госдумы. В 2008 году она вошла в десятку лучших GR-специалистов «Рейтинга наиболее эффективных отраслевых специалистов по связям с органами государственной власти» по версии Российского профессионального портала о лоббизме и GR Lobbying.ru. Считалась одним из лучших лоббистов в нефтегазовой сфере и самым верным заместителем губернатора Комаровой.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.07.19

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