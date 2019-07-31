В Нефтеюганске кассир обокрала «Запсибкомбанк»

Кассир «Запсибкомбанка» в Нефтеюганске за месяц похитила на работе 5,7 млн рублей. Женщина имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемая задержана и помещена под домашний арест, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ (Присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения).

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Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 31.07.19

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