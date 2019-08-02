Югорским студентам повысят стипендию

В Югре с 1 сентября на 4 процента увеличится размер стипендий, выплачиваемых студентам за счет окружного бюджета. Такое решение правительство ХМАО приняло 2 августа.

«Это запланированное повышение, рассчитанное, исходя из ожидаемого уровня инфляции», – сказала губернатор Наталья Комарова.

Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил, что таким образом размер стипендии для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений с учетом северных коэффициентов составит около 1 тысячи рублей, для студентов вузов – около 2 тысяч 700 рублей, ординаторов – 5 тысяч 400 рублей, а для аспирантов – около 13 тысяч.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.08.19

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