Главный судебный пристав столицы Югры «хоронила» долги

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. По данным «Нового Дня», речь идет о Наталье Штангей. Как сообщили агентству в ОСП, женщина была уволена с работы еще в марте 2019 года.

По версии следствия, в 2017 году не произвела регистрацию 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях. По предварительным данным, таким образом судебный пристав хотела сократить объем работы и создать видимость исполнения должностных обязанностей надлежащим образом.

Однако в ходе следствия будут рассмотрены и другие версии. К примеру, женщина могла не регистрировать документы за взятки. «Будет исследоваться все, в том числе коррупционная составляющая», – сказали «Новому Дню» в СУ СКР по ХМАО.

Из-за действий пристава был пропущен двухгодичный срок для взыскания штрафов. В связи с этим размер невзысканных в доход государства штрафов составил более 4,7 млн рублей, а лица, привлеченные к административной ответственности, не понесли назначенного им наказания.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.08.19

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