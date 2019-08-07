Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован. Он находится на стационарном лечении в одной из больниц и не сможет лично сопровождать губернатора Наталью Комарову во время объезда проблемных многоэтажных домов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, глава округа прилетит в Сургут завтра утром и пробудет здесь два дня. На 8 августа у нее запланирована встреча с обманутыми дольщиками. К концу июля городские власти, застройщики и банки должны были определиться с источниками и схемами финансирования окончания строительства каждого из 14 долгостроев. Завтра губернатор подведет промежуточные итоги на личном приеме граждан в Сургуте.

«Представлять городскую власть во время визита Комаровой будет замглавы Алексей Жердев и руководители профильных подразделений. Шувалов будет контролировать и координировать работу администрации дистанционно. Он находится на связи и с главой региона, и с правительством округа», – уточнили журналистам СургутинформТВ в администрации города. Уточнять, что случилось с мэром там не стали.

Стоит отметить, что сегодня Вадим Шувалов разместил в соцсетях пост на медицинскую тему. Он рассказал, что 27 июля в Сургутской окружной клинической больнице проводили день открытых дверей.

«Все желающие могли пройти диагностику рака головы и шеи. У двух пациентов врачи обнаружили злокачественные новообразования, еще у 10 – хронические заболевания, требующие постоянного контроля. Я желаю скорейшего выздоровления, силы духа и терпения тем, кто по результатам обследования отправился на специализированное лечение, – написал Шувалов. – Не пренебрегайте своим здоровьем – ранняя диагностика увеличивает шансы на полное выздоровление».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 07.08.19

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