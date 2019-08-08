Власти Югры придумали, как снизить наркотизацию населения, но боятся не справиться

Власти Югры разработали концепцию по антинаркотической политике на 2019-2022 годы. Появление такого документа чиновники объясняют «новыми вызовами и угрозами в сфере наркотизации населения».

Между тем, концепция, которую 8 августа утвердит правительство округа, не содержит новых форм и методов антинаркотической борьбы. Все прописанные меры традиционны: пропаганда здорового образа жизни, мастер-классы для родителей по выявлению первичных признаков употребления наркотиков у детей, раннее выявление лиц группы риска, мотивация больных наркоманией к обращению за оказанием наркологической помощи, социальная реабилитация и ресоциализация наркоманов, прошедших лечение.

Предполагается, что к 2022 году распространенность наркомании в ХМАО упадет до 185,2 человек на 100 тыс. населения (в 2019 году – 190,3 человек на 100 тыс.).

При этом среди потенциальных рисков при реализации проекта югорские чиновники честно указали формальный подход к планированию, организации и проведению мероприятий по реализации концепции.

Согласно данным правительства, в ХМАО в 2018 году зафиксировано снижение общей распространенности наркомании в расчете на 100 тыс. человек (с 253,3 до 190 человек), первичной заболеваемости наркоманией (с 13,2 до 6,2 человек), смертельных отравлений от наркотиков (с 37 до 23 фактов) и наркопреступлений (с 3014 до 2923).

Однако чиновники признают, что действующая система учета потребителей наркотиков, основанная на принципах добровольности и анонимности лечения, не отражает в полной мере масштабов наркотизации населения.

Ханты-Мансийск, служба информации

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