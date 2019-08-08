Югорские спасатели ищут в лесу 76-летнюю женщину

Югорские спасатели ищут в Нижневартовском районе пенсионерку. 76-летняя женщина пропала в поселке Варьеган 7 августа. Она вышла из дома, предположительно в лес. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Кроме того, спасатели ведут повторные поиски мужчины, пропавшего в конце июля на карьере земельного снаряда «Каменный Мыс» протока Никольская Сургутского района. Уже обследовано 3 км береговой линии и 3,5 тыс. кв.м. водной акватории, однако человек не найден.

В целом, как сообщает «Центроспас-Югория», прошедшие сутки, 7 августа, у спасателей было много работы. Так, в Октябрьском районе потерялись в лесах трое мужчин. Один из них заблудился в районе Васькиных дач в Нягани. Двое других – в районе автодороги Нягань – Талинка. Все мужчины были выведены из леса при помощи спасателей

Аналогичная ситуация произошла в Кондинском районе, где в лесных массивах пропали две женщины. Одна из них заблудилась в районе реки Леушинка поселка Лиственичный. Во время поисковой операции выяснилось, что женщине удалось выйти из леса самостоятельно. Вторая женщина, заплутавшая в районе месторождения Узбекское, также смогла найти дорогу самостоятельно.

На 945 км автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень выезжала группа спасателей мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) для поисков мужчины. Спасателям удалось вывести потерявшегося к автомобилю.

«Если вы собрались в лес, то наденьте яркую куртку, которая будет заметна среди деревьев, зарядите сотовый телефон, предупредите родственников о своих планах, обозначьте им место сбора дикоросов и время возвращения, – напоминают спасатели. – С собой желательно взять спички, компас или навигатор, нож, запас продуктов и воды».

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 08.08.19

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