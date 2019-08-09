В Сургуте жители многоэтажки страдают от соседства с центром для алкоголиков и наркоманов

Жители одного из многоэтажных домов Сургута пожаловались в полицию на реабилитационный центр для алкоголиков, наркоманов и бывших заключенных, открывшийся в одной из квартир.

В четырехкомнатную квартиру на Киртбая, 21 новые жильцы начали заезжать четыре года назад. По словам соседей, новоселы устраивали громкие вечеринки, драки по ночам и мусорили в подъезде.

«Ночью такие оргии, такие крики с балконов. Бросают все, что угодно. Проходишь по подъезду – это как мусорная яма какая-то», – рассказала СургутинформТВ жительница дома Валентина Невечеря. «Мы вызываем полицию, полиция их увозит, потом они в лифте гадят, на площадке гадят, разборки наводят между собой. Постоянно идут у них разборки», – сообщила журналистам еще одна жительница Любовь Гуляева.

В квартире ежедневно ночует больше десяти человек, только половина проживает здесь постоянно. Это временное место жительства люди находят по объявлениям, расклеенным на улицах города. Телефон руководителя реабилитационного центра не отвечает. При этом, как сообщает СургутинформТВ, в социальной службе Сургута о существовании в жилом доме данного учреждения ничего не знают.

Сейчас в ситуации будут разбираться прокуратура и полиция. «Второго августа в УМВД России по городу Сургуту поступило заявление о том, что в одной из квартир по улице Киртбая живут люди, которые ведут асоциальный образ жизни. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», – сказала специалист по связям со СМИ УМВД России по Сургуту Анна Кечина.

Сургут, служба информации

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