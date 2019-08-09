Губернатор Комарова пообещала льготы обманутым дольщикам Сургута

Глава Югры Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками в Сургуте и сообщила, что городские долгострои перестанут быть таковыми до конца 2019 года.

Как сообщили в правительстве Югры, для строительства проблемных домов найдены инвесторы, которые обещают завершить работы максимум в январе 2020 года. Речь идет о ЖК «Кедровый» (дома 5 и 6), ООО «Салаир» (дом в 41 мкр.), ООО «СФ Новострой» (дом в 20А мкр.), ЖК «Восход» (дом в 1 мкр.).

Будущие жители последнего высказали опасения за качество проводимых работ. В этой связи губернатор поручила администрации Сургута организовать общественную приемку дома.

Решить проблемы ЖК «Риверхауз» (дома 2, 5, 6 в мкр. 21-22) вызвалось ООО «Брусника Сургут». Однако их условия не устраивают владельцев недвижимости. В ходе обсуждения было принято решение, что инвестор в течение этой недели проведет переговоры с каждым дольщиком и найдет возможность удовлетворить их запросы.

Потенциальные инвесторы просчитывают варианты достройки домов 2, 6 ЖК «Уютный» в 44 мкр.

Самая сложная ситуация складывается с домами ЖК «Любимый». Застройщик заверяет, что самостоятельно справится с проблемами, однако, по словам дольщиков, с января 2019 года ситуация не изменилась. Наталья Комарова поручила своему заместителю Андрею Зобницеву провести 9 августа встречу с застройщиком, жителями, представителями банков и выработать решение, которым, в том числе, может стать инициирование банкротства застройщика.

Обманутые дольщики, вынужденные снимать жилье, попросили Комарову компенсировать им часть затрат либо предоставить жилье в социальном или арендном доме. Губернатор поручила администрации Сургута внести изменения в свои нормативно-правовые акты, позволяющие горожанам на время достройки их домов пользоваться такими льготами.

Напомним, губернатор Комарова с 8 августа находится в Сургуте с рабочим визитом. Она проведет выездное совместное заседание антитеррористических комиссий округа и Сургутского района, посетит улицу мастеров традиционных ремесел КМНС, обсудит с сургутянами ход строительства набережной реки Сайма и т.д.

Сургут, служба информации

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