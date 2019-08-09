Вода в домах Югры признана санврачами непитьевой

Санитарные врачи Югры в очередной раз проверили воду, подаваемую системами централизованного питьевого водоснабжения в муниципалитетах округа. Из трех тысяч проб, взятых за шесть месяцев 2019 года, более трети (37,7%) оказались неудовлетворительными по санитарно-химическими показателям. Что касается микробиологических показателей, то из 2,6 тысяч не соответствовали нормам 1,5% проб.

Как сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, одна из самых тяжелых ситуаций складывается в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Пыть-Яхе. Жители Нефтеюганска, недовольные качеством воды, регулярно обращаются в суды с требованиями о возмещении убытков и компенсации морального вреда. В этом году в пользу потребителей в рамках гражданских дел с управляющих компаний было взыскано 504 тыс. рублей.

В том числе было возбуждено шесть административных дел в отношении ресурсоснабжающих организаций (Юганскводоканал, Югансктеплосервис) за поставку воды ненадлежащего качества и наложены штрафы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.08.19

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