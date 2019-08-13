В Югре судили бизнесмена, который хотел похитить деньги нефтяников

В Нижневартовске состоялся суд над бывшим гендиректором компании «НУАН». Владимир Кудряшов был признан виновным в попытке хищения имущества у нефтяников.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО, в апреле 2016 года «Нижневартовское управление автоматизации нефтедобычи» заключило с одной из нефтедобывающих компаний договор на оказание услуг и поставку товарно-материальных ценностей. Предположительно речь может идти о «дочке» Роснефти – ООО «РН-Информ», с которой три года назад подписывал договор «НУАН».

«Фактически не выполнив обязательства по договору поставки, исполнитель предоставил заказчику счета-фактуры и акты приема-передачи, на основании которых ему перечислили 3,2 млн рублей. Ввиду дальнейшего неисполнения указанных обязательств договор с «НУАН» был расторгнут, – рассказали в надзорном ведомстве фабулу преступления. – Имея умысел на хищение денег нефтедобывающей компании, гендиректор вновь представил заказчику товарные накладные, которые были подписаны введенным в заблуждение представителем компании. На основании этих накладных злоумышленник обратился в суд с исками об оплате поставленных материалов, которые рассмотрены и удовлетворены. Во исполнение судебных решений обвиняемому перечислено еще 1,6 млн рублей».

Гендиректор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд, назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также штрафа в размере 450 тыс. рублей.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 12.08.19

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