В Югре у браконьера отобрали улов на 4 млн рублей

Житель Нижневартовского района задержан за незаконной добычу краснокнижного осетра и хранение боеприпасов.

Не имея специального разрешения, мужчина при помощи сети выловил десять особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Полиция задержала браконьера когда он грузил улов в свой автомобиль.

В дальнейшем в ходе обыска в доме югорчанина были обнаружены еще 23 особи ценной рыбы. Таким образом причиненный ущерб превысил 3,6 млн рублей.

Также были изъяты две металлические банки с сыпучим веществом, которое согласно химическому криминалистическому исследованию является промышленно изготовленным бездымным охотничьим порохом общей массой более 280 граммов.

Возбуждены уголовные дела по ст. 222 и статьи 258.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нижневартовский район, служба информации

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