В Югре в массовом ДТП погибли люди

Поздно вечером 13 августа на 20 километре трассы Сургут-Нефтеюганск произошло смертельное ДТП. В 22.40 на автодороге «подъезд к г. Сургуту» столкнулись три автомобиля: «Рено Логан», «Лада Веста» и «УАЗ Патриот».

По предварительным данным, водитель «Рено», двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с «Вестой». Автомобиль «Лада Веста» отбросило на «УАЗ Патриот».

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Веста» мужчина 1968 года рождения и водитель «Рено Логан» 1972 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины «Лада» и два пассажира «Рено» доставлены в больницу с различными травмами», – сообщили в УМВД по ХМАО.

В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства происшествия.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 13.08.19

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