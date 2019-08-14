В Сургуте разлив нефти, на место ЧП выехали чиновники, спасатели и полиция

На реке Сайма в районе ИКЦ «Старый Сургут» обнаружен разлив нефтепродукта. На место выехали чиновники, спасатели, экологи. Как сообщили в администрации Сургута, оперативно начаты работы по сбору и утилизации, опасности для человека и животного мира нет.

Общая площадь разлива составила около 2 тыс. кв.м. Причины загрязнения устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку.

В мэрии уверяют, что угрозы экологической катастрофы нет. «Жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальная. В кратчайшие сроки все профильные службы города уже были на месте. Опыт работы по ликвидации подобных загрязнений у нас есть. При необходимости сотрудники будут работать в две смены. По предварительной информации, последствия планируют устранить до пятницы. Одновременно идет поиск виновных лиц», – сообщил заместитель главы Алексей Жердев.

На месте работают сотрудники управления ГОЧС, спасательного центра и правоохранительных органов. Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта, идет ликвидация пятна, затем будет выполнена механизированная уборка загрязненного участка и прибрежной территории.

«Ликвидацией занимается оперативная группа Сургутского спасательного центра из 16 человек. Для сбора нефтепродуктов задействован миникомплекс ЛАРН. Фракцию засыпят сорбентом, который впитывает нефтепродукты», – объяснил начальник аварийно-спасательного отдела Станислав Станин.

Виновному грозит административное наказание. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, кто совершил правонарушение. Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, администрация города обратится в суд.

Сургут, служба информации

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