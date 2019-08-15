В Нефтеюганске с поличным задержали полицейского-взяточника

В Нефтеюганске с поличным задержали дознавателя городского отдела полиции, который взял взятку в 100 тыс. рублей от одного из фигурантов уголовного дела. Об этом сообщают в следственном управлении СК ХМАО и в МВД Югры.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело получение взятки, сопряженное с ее вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Дознаватель требовал от одного из обвиняемых по находящемуся в его производстве уголовному делу взятку в размере 100 тыс. рублей за оказание содействия в назначении приговором суда наказания, не связанного с лишением свободы», – говорится в пояснения следователей.

Взяточника обнаружила служба собственной безопасности управления МВД ХМАО.

Решается вопрос об избрании в отношении сотрудника полиции меры пресечения в виде домашнего ареста.

В полицейском Главке сообщили, что «сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет уволен по отрицательным мотивам. В отношении руководителя будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера».

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 15.08.19

В Сургуте силовики проверяют обстоятельства ЧП: дети упали в шахту. / В Сургуте разлив нефти, на место ЧП выехали чиновники, спасатели и полиция. / Тюменский губернатор оценил шансы «ЮТэйр» на выживание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»