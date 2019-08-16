Полиция Сургута выяснила, чей ребенок был у руках цыганки-попрошайки

В Сургуте полиция проверила цыганку, которая занималась попрошайничеством у магазина на ул. Мелик-Карамова, держа на руках спящего ребенка славянской внешности. Бдительные граждане предположили, что мальчик украден и находится под действием наркотических веществ. Сургутяне обратились в полицию.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД города, после масштабной проверки выяснилось, что мальчику 2,5 года, он родился в феврале 2017 года. Факт его рождения официально зарегистрирован в ЗАГС – ребенок действительно приходится цыганке сыном. Женщина является гражданкой России, она уроженка города Троицк, в Сургуте гостила у родственников. В местном и федеральном розыске цыганка не находится и каких-либо противоправных действий не совершала.

В настоящее время женщина с ребенком вернулись в Троицк (Челябинская область), где их встретили сотрудники местной полиции.

«В связи с широким общественным резонансом было принято решение о проведении дополнительной проверки в отношении матери и ребенка. Полицейские Троицка проверили женщину – нарушений не выявлено. Кроме того, от нее было получено разрешение на взятие биоматериала несовершеннолетнего, с целью проведения анализа, который не показал каких-либо отклонений и применений медикаментозных препаратов», – рассказали в УМВД Сургута.

Также полиция проверила бытовые условия содержания мальчика по месту жительства, все необходимое для комфортного проживания малолетнего имеется. Женщина не состоит на учете, как неблагополучный родитель.

«Тот факт, что женщина занимается попрошайничеством еще не говорит о том, что она плохой родитель. Это же цыгане, они традиционно ведут такой образ жизни», – резюмировал источник «Нового Дня» в челябинской полиции.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 15.08.19

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