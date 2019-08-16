В Югре только три водоема пригодны для купания, остальные опасны для здоровья

Только в трех из 18 водоемов, которые жители Югры используют для летнего отдыха, можно купаться. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО, это озеро Окунево (в месте купания лагеря «Окуневские зори» на территории Советского района), озеро Нешинелор в границах Белоярский и протока Каюковская в парковой зоне в Лангепасе.

Остальные водоемы не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Санврачи брали пробы воды в 71 контрольной точке зон рекреации, наиболее востребованных населением. Из 203 проб воды по санитарно-химическим показателям 49 оказались неудовлетворительными (Нижневартовск, Когалым, Радужный, Нижневартовский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск). Из 207 проб по санитарно-микробиологическим показателям – 5 неудовлетворительны (Когалым и Нижневартовск).

«Несмотря на то, что в автономном округе проводится контроль качества воды водоемов, управление Роспотребнадзора по ХМАО не рекомендует купаться в местах, не предназначенных для рекреационных целей», – резюмируют в ведомстве.

Ханты-Мансийск, служба информации

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