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Пятница, 16 августа 2019, 17:32 мск

Новости Югра

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Губернатор Моор премировал губернатора Комарову за выдающиеся заслуги

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил главы Югры Наталью Комарову знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Награда была вручена 16 августа на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования Тюменской области «Земля больших людей».

«За выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона», – говорится в постановлении о награждении.

К знаку губернатор Комарова получит единовременную премию в размере 50 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Тюмень, служба информации

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