Власти Югры отказались вмешиваться в скандал с грязной водой в Сургутском районе

Правительство губернатора Югры Натальи Комаровой отказалось вмешиваться в громкий конфликт, связанный с работой проблемных очистных сооружений в Сургутском районе. Замгубернатора Андрей Зобницев в официальном письме признал, что очистные в поселке Нижнесортымский построены и приняты в эксплуатацию руководством района с нарушениями, но власти округа не будут ничего предпринимать. И пока идет судебное и политическое противостояние главы Сургутского района Андрея Трубецкого с главой поселка Нижнесортымский Петром Рымаревым, река Пим может загрязняться остатками фекалий, а люди вынуждены пить воду из нее.

Очередное заседание суда состоится 27 августа 2019 года, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на адвоката г-на Рымарева Сергея Грозу.

Предыстория

В поселке Нижнесортымский есть проблемный долгострой – очистные сооружения. Их спроектировали в 2002 году, начали строить в 2005-м, а ввели в эксплуатацию только в 2018 году. Из бюджета на стройку ушло более 500 млн рублей. Объект курировали чиновники из администрации Сургутского района. В 2017 году, во время пуско-наладки очистных сооружений, произошел порыв, фекалии разлились по поселку.

Уже тогда проблемный объект обсуждали на совещании у губернатора Натальи Комаровой. В тот момент администрация поселка заявила, что очистные непригодны для работы – построены с нарушениями и уже начали разрушаться. Тем не менее канализационно-очистные сооружения (КОС) администрация района у муниципального подрядчика приняла и ввела в эксплуатацию. Причем сделала это в нарушение норм и требований, установленных законодательством для таких объектов, словно был важен только сам факт строительства.

Дальше дело осталось за малым. Если говорить юридическим языком, то нужно было передать очистные на баланс Нижнесортымского поселка. Но глава Петр Рымарев воспротивился, так как уверен, что КОС работают с нарушением технологии, и потому сливают в реку Пим грязные стоки. Власти Сургутского района через суд до сих пор вынуждают поселок принять объект в том виде, как есть. Удивительно, но пока правосудие на их стороне.

Эту странность отмечает адвокат Сергей Гроза, который недавно подключился к процессу на стороне главы поселка. В июне 2019 года он отправил обращения Наталье Комаровой, главе СК ХМАО Дмитрию Шерману, прокурору Югры Евгению Ботвинкину с просьбой проверить, как строились КОСы, не было ли в ходе процесса бюджетных хищений.

Позиция администрации Сургутского района

Администрация Сургутского района напрямую не отвечает на вопрос о том, превышены ли нормативы содержания вредных веществ в сточных водах с очистных сооружений. Их версия – во всем виноваты коммунальщики Нижнесортымского, которые отправляют на КОС настолько грязные канализационные воды, что очистные с ними не справляются, так как они рассчитаны на другие показатели.

Там также настаивают на том, что поселок, а не район, должен заниматься обслуживанием построенных КОС. Свои доводы чиновники подкрепляют решениями судов – за водоотведение по закону отвечают поселковые власти. Более того, администрация Сургутского района грозит прекратить обслуживание очистных сооружений, что может повлечь коммунальную катастрофу.

«Верховный суд РФ уже признал действия главы Петра Рымарева неправомерными в части исполнения полномочий по водоотведению, в настоящий момент идет исполнительное производство в отношении него, как главы поселения. Напомним, что прямая обязанность главы любого поселения – обеспечить своих граждан водоотведением», – указывают чиновники Сургутского района.

Позиция правительства Югры

В письме, которое поступило адвокату Сергею Грозе, замгубернатор Андрей Зобницев, ссылаясь на данные различных служб, указывает, что проект КОС с 2002 года пережил несколько изменений. Эти корректировки в законном порядке не согласовали. Более того, ввели очистные сооружения тоже с нарушениями – не было заключения об их соответствии проекту. И допустила эти нарушения администрация Сургутского района, которая занималась стройкой. Однако при этом Зобницев пишет, что все чиновники обязаны исполнять решения судов, поэтому правительство округа предпочитает просто подождать, когда они вступят в законную силу. Исправлять нарушения они не намерены – по версии Зобницева, эти нарушения неустранимы.

Мнение адвоката Сергея Грозы:

«Разумеется, никто не призывает губернатора и его заместителей вмешиваться в судебный процесс. Но на КОС потрачено полмиллиарда бюджетных рублей, а канализационно-очистные сооружения не работают, и, как верно заметил замгубернатора Андрей Зобницев, допустила эти нарушения администрация Сургутского района, которая занималась стройкой. В этом губернатор и его команда могут разобраться самостоятельно? И могут ли они самостоятельно дать ответ на вопрос: почему во всех инстанциях крайним делают Рымарева, а не Трубецкого, который как глава района лично курировал и строительство, и финансирование этого объекта?, – рассуждает юрист. – Да, водоотведением по закону должны заниматься поселковые власти. Кто же против? Но зачем при этом отменять законное право администрации поселка не принимать на баланс неработающее предприятие?».

Он также комментирует обвинение районных властей в том, что именно поселок сливает на КОС недостаточно подготовленные сточные воды.

«Администрация района права в том, что КОС не справляются с нечистотами. Но почему? В 90-е годы там действовали канализационно-очистные сооружения (КОС-800), которые в начале 2000-х должны были модернизировать вслед за ростом поселка. Заметьте, модернизировать, то есть реконструировать. Но в 2015 году реконструкция превратилась в строительство новых КОС-3200 (в четыре раза мощнее!). И самое главное – администрация Сургутского района выдала своему подрядчику разрешение на строительство без обязательной экспертизы обновленного проекта. Так что не всякий и поймет, что они там понастроили за 500 миллионов.

Но только ли в деньгах дело? Желает губернатор или не желает, будет ждать решения суда или без этого о народе позаботится – не знаю. Но КОС нужно срочно перестроить, они загрязняют не только Пим, но питьевую воду в поселке. У нас имеется на руках доказательства. Когда очистные уже работали официально, осенью 2018 года, власти Сургутского района провели анализ стоков. Выяснилось, что в сбрасываемой воде превышены плановые показатели по фосфатам и нитритам», – говорит адвокат. То есть очистные не соответствовали проекту.

«А вот выводы независимой лаборатории намного тревожнее: содержание аммония превышено в 15 раз по сравнению с более «высокой» точкой отбора воды в реке Пим, нитратов – в 8 раз, нитритов – 85 раз, фосфатов – 7 раз, сульфатов – в 13 раз, АПАВ – в 3 раза. Таковы данные, которые предоставила поселку лаборатория «Югранефтегаз» в октябре прошлого года», – рассказывает представитель поселковой власти.

«Чтобы убедить силовиков и чиновников в том, что очистные опасны, мы надеемся получить данные о здоровье местных жителей. С этой целью я планирую запросить в поликлинике Нижнесортымского аналитическую справку о характере заболеваний жителей, с которыми они обращались за последние два года и возможном наличии отрицательной динамики по ряду показателей. Полагаю, что если они есть, то напрямую связаны с теми опасными сбросами, которые осуществляют аварийные КОС», – заключает Сергей Гроза.

Сургутский район, служба информации

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