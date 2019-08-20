В Югре выпускникам школ раздадут по 20 тысяч рублей

В Югре выпускникам школ, сдавшим один из единых госэкзаменов на сто баллов, дадут денежное вознаграждение. Для того чтобы получить награду, необходимо не только быть «стобалльником», но и в целом закончить школу с хорошими отметками.

Выплата осуществляется из средств регионального бюджета. Всего в автономном округе денежное поощрение перечислят 76 выпускникам. Из них 18 человек.

«23 процента стобалльников Югры – это сургутяне. 18 наших выпускников получат по 20 тысяч рублей», – сообщила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Всего госэкзамен в этом году сдали более 2 тыс. сургутских выпускников. Предпочтение школьников в выборе предметов на протяжении последних двух лет неизменно. Наиболее востребованными остаются обществознание, биология и физика.

Сургут, служба информации

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