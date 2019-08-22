В Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку

В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку. Уже больше двух суток они отказываются от пищи, которую им готовят в столовой медучреждения. Люди уверены, их кормят некачественными продуктами, о своих подозрениях они сообщили в прокуратуру города.

Как рассказали журналистам СургутинформТВ пациенты третьего отделения противотуберкулезного диспансера, от приема пищи отказались несколько десятков человек. «Пошло кушать, ну, от силы три, четыре человека, а в отделении около 80 человек. Кормят, как свиней, невкусно. Мяса в последнее время мы вообще не видим», – заявил пациент тубдиспансера Алексей.

Работники пищеблока настаивают на том, что готовят обеды по нормам и правилам, утвержденными Минздравом. Их поддерживает главврач тубдиспансера КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер» Юрий Шкарпеткин, по словам которого, питание не должно соответствовать нормам ресторанов категории «Мишлен».

«Это лечебное питание. Оно разработано и утверждено институтом по питанию. Это не жареное, не печеное, не булочки», – сказал Шкарпеткин он добавил, что с недовольными пациентами ведутся переговоры.

Между тем, в ситуации придется разбираться сотрудникам прокуратуры. Один из пациентов написал жалобу в надзорное ведомство.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 22.08.19

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