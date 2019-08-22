В Югру направляется десант китайцев-гастарбайтеров

В Югру приедут гастарбайтеры из США, Новой Зеландии, Индонезии, Канады и других стран. Всего 267 человек – такую потребность в привлечении иностранных рабочих на 2020 год определило правительство округа.

Большая часть иностранцев – граждане Китая (169 человек), Турции (38 человек) и Тайланда (32 человека). Тайцы будут работать массажистами, турки и китайцы – продавцами, администраторами, поварами, экспедиторами, переводчиками, жестянщиками и т.д.

Стоит отметить, что работодатели объясняют свою потребность в гастарбайтерах отсутствием национальных кадров в регионе и стране. Якобы даже на такие позиции, как маляр, плотник, электрогазосварщик, штукатур, кассир они не могут найти специалистов в России.

Только нефтяная компания «Лукойл» объясняет привлечение иностранной рабочей силы развитием новых технологий и создание совместных предприятий.

Так, нефтяники приглашают мастера по сложным работам в бурении из США, инженера по буровзрывным работам из Новой Зеландии, инженера по добыче нефти и газа из Канады (всего 16 специалистов).

Ханты-Мансийск, служба информации

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