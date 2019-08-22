В Сургуте адвокат сядет в тюрьму из-за внутрикорпоративного конфликта следователей

Сургутский городской суд 22 августа приговорил адвоката Дмитрия Порчуляна к 4,5 годам лишения свободы. Мужчина был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2016 года адвокат путем обмана решил получить от своего подзащитного средства в размере 2 млн рублей за решение вопроса о переквалификации инкриминируемых деяний на менее тяжкий состав.

«Злоумышленник пояснил обвиняемому, что часть денег, предназначается для дальнейшей передачи следователю. Однако в силу своего положения адвокат не имел правовых оснований каким-либо образом повлиять на решение органом предварительного следствия вышеуказанного вопроса»,– поясняют в прокуратуре ХМАО и добавляют, что довести преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку обвиняемый обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Суд отправил Порчуляна в исправительную колонию общего режима, а также назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей и лишил права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.

Сторона защиты будет оспаривать этот приговор. Как сообщил «Новому Дню» известный сургутский адвокат Амил Аббасов, в деле нет потерпевшей стороны. Мужчина, который написал заявление на Порчуляна, заявил на очной ставке, а потом и в суде о том, что оговорил адвоката под давлением.

«Так называемый потерпевший говорит, что заявление его заставили написать под угрозой того, что в отношении него самого возбудят дело и посадят. Он назвал фамилии оперативных сотрудников, которые оказывали давление. Но суд не изучил это обстоятельство и не дал ему оценку», – рассказал Аббасов. По его словам, оперативники выходили на самого Порчуляна и просили его дать показания на некоторых следователей СКР, заявить о том, что они берут деньги за прекращение или переквалификацию дел.

«После ухода экс-руководителя СУ СКР ХМАО Сынгаевского в следственном комитете происходит внутрикорпоративный конфликт. Одни сотрудники хотят убрать других. Адвокат просто попал в эту ситуацию, но оговорить следователей он не может, – говорит Амил Аббасов. – Мы жаловались на ситуацию главе СКР Александру Бастрыкину, но, к сожалению, не получили никакой реакции».

Сургут, служба информации

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