Педагог из Сургута поверила мошенникам больше, чем Сбербанку и потеряла миллион

Жительница Сургута стала очередной жертвой телефонных мошенников. Как стало известно «Новому Дню» из собственных источников, пострадала работающая пенсионерка – 68-летний педагог. В течение двух дней ей позвонили порядка 40 раз с различных абонентских номеров. Неизвестные представлялись сотрудниками банка и говорили, что со счета сургутянки происходят несанкционированные попытки по списанию денег.

«Женщина знала о том, что распространены подобные схемы мошенничества, поэтому несколько раз позвонила на горячую линию банка. Сотрудники финансовой организации неоднократно поясняли, что никаких несанкционированных списаний с ее карты не происходит. Однако аферисты продолжали ей звонить и убеждали, что сотрудникам банка выгодны такие несанкционированные списания, якобы у них есть своя преступная схема», – сообщили в УМВД по Сургуту.

По данным «Нового Дня», преступники представлялись сотрудниками Сбербанка. И они показались женщине более убедительными, чем настоящие работники банка. В итоге она перевела мошенникам все имеющие деньги посредством онлайн сервиса. Сумма ущерба составила почти 970 тысяч рублей.

Возбужденно уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы, однако вычислить и привлечь к ответственности злоумышленников сложно. Все они, как правило, являются заключенными и пользуются телефонами нелегально.

Сургут, служба информации

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