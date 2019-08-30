В Югре пропал гендиректор правительственного Фонда, в котором прошли обыски

В Фонде поддержки предпринимательства Югры 29 августа прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», – сообщили «Новому Дню» в УМВД по ХМАО.

«Сотрудниками БЭП в одном из учреждений Ханты-Мансийска проводятся следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся обыски, изымается документация, опрашиваются свидетели», – рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Там не смогли уточнить, задержан ли кто-нибудь в рамках уголовного дела и где сейчас находится руководитель Фонда Сергей Стручков.

В самом Фонде получить комментарии не удалось – ни один из телефонов организации не отвечает. Собственный источник в организации сообщил «Новому Дню», что Сергей Стручков отсутствует на рабочем месте и, скорее всего, в округе. Завтра он должен был участвовать в мероприятиях вместе с губернатором Натальей Комаровой, но в последний момент выяснилось, что глава Фонда куда-то пропал.

По данным Znak.com, документы, которые были изъяты силовиками, могут касаться как раз Сергея Стручкова. Ранее в правоохранительные органы обратились сами сотрудники Фонда поддержки предпринимательства, они просили обратить внимание на регулярные многомиллионные сделки со структурами, аффилированными, по их мнению, со Стручковым. В их числе АНО «Национальное агентство социальных коммуникаций».

По данным работников, с декабря 2017 года по настоящее время «НАСК» является основным подрядчиком организации по оказанию консультационных и иных услуг. При этом большую часть работ по контрактам выполняют работники Фонда. Кроме того, сотрудники рассказывали о незаконных премиях, которые якобы выписывает себе руководство.

Ханты-Мансийск, служба информации

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