Спасатели предупреждают жителей Югры о сильных дождях и грозе

В Сургутском районе Югры 2 сентября ожидаются сильные ливни и гроза. Силы и средства ГУ МЧС по ХМАО находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

«Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях направлено в муниципальные образования и организации для приведения в готовность аварийно-восстановительных бригад и усиления контроля за системами жизнеобеспечения», – сообщили в МЧС.

В ведомстве напоминают, что гражданам необходимо быть предельно внимательными и по возможности не выходить из дома, не парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций.

Сургутский район, служба информации

Сургутский район. Другие новости 30.08.19

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