Силовики Югры сделали заявление о якобы обезглавленном таксисте

Следователи дали официальную информацию по поводу обсуждаемого ЧП в Нефтеюганске. Речь идет о гибели таксиста Магомеда Гулиева, который пропал накануне. Как сообщили в следственном управлении СК ХМАО, задержаны двое мужчин. Один из них может быть причастен к убийству, второй – к угону автомобиля, на котором передвигался погибший. Ранее в СМИ появилась информация о том, что тело Гулиева нашли без головы, но эти сведения опровергают в следственном комитете. Основная версия мотивов убийства – грабеж.

Нефтеюганский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сообщение о пропаже погибшего мужчины поступило к силовикам 2 сентября 2019 года. Погибшему 26 лет. Он – гражданин Азербайджана. Было известно, что накануне вечером Магомед Гулиев отправился на заработки на своем автомобиле (подрабатывал таксистом). После этого на связь он не выходил. Его тело обнаружили на берегу протоки Чеускинская в районе СНТ «Кедровый» в ночь на 3 сентября. На теле были колото-резанные ранения. Машину нашли в другом месте – в районе УМ-4 города.

«В этот же день по подозрению в убийстве сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Нефтеюганска. Это ранее судимый за различные преступления мужчина. С его участием проводится комплекс следственных действий. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Кроме этого, следственные действия проводятся с участием еще одного жителя Нефтеюганска. Он совместно с вышеупомянутым мужчиной, по предварительным данным, совершил угон», – рассказали в следственном управление СК ХМАО.

Там подчеркнули, что второй мужчина, вероятнее всего, не причастен к убийству. Уточнение силовики сделали в связи с тем, что ранее в СМИ появилась информация о том, что задержаны по подозрению в убийстве двое мужчин и девушка.

В отношении второго злоумышленника может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный с применением насилия и угрозой его применения).

«У потерпевшего были похищены деньги и другое имущество», – заключают силовики.

Нефтеюганск, служба информации

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