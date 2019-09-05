В Сургуте под колесами «Лады» погибла девушка (ФОТО)

В Сургуте за сутки в ДТП погибло два пешехода. Во втором часу ночи 5 сентября 27-летний водитель «Лады» сбил 24-летнюю девушку на Нефтеюганском шоссе,1. Девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, от полученных травм она скончалась на месте.

Еще один человек погиб около 20 часов 30 минут 4 сентября. На автодороге «п.Лесной – п.Дорожный» мужчина на автомобиле «Ниссан Патфайндер», имеющий водительский стаж 34 года, сбил пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Пешеход – 43-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка в результате, которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Сургут, служба информации

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