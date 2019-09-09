В Сургуте экс-чиновнице, которая брала взятки, разрешили вырастить ребенка на свободе

В Сургуте осудили бывшую сотрудницу Росреестра – одну из участниц преступной схемы. Женщина помогала за взятки сократить сроки принятия документов, сроки проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Вместе с ней взятки собирала ее коллега – дело в отношении нее еще в суде.

«В роли взяткодателей выступали предприниматели и риелторы, которые работают с недвижимостью в Сургуте и Сургутском районе. Сумма полученного в качестве взяток – более 2 млн 600 тыс.рублей»,– говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО в понедельник, 9 сентября 2019 года.

Женщина признана виновной в совершении 24 преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 (получение взяток, посредничество во взяточничестве). Преступления совершали в 2016-2018 годы.

По данным агентства «Новый День», речь идет об Оксане Шютц.

Экс-сотрудница Росреестра признана виновной: ей назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 250 тыс. рублей. Но в колонию она не отправится – ей предоставили отсрочку: ее ребенок должен достигнуть 14-летнего возраста.

В СУ СК ХМАО добавляют, что уже осужден один из взяткодателей по этому делу. Он признан виновным в передаче взяток. Ему назначено условное наказание на два с половиной года и штраф в 600 тыс. рублей.

Уголовные дела в отношении посредников в передаче взяток находятся в суде.

Сургут, служба информации

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