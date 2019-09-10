Городские аптеки Когалыма приватизировало транспортное предприятие

В Когалыме муниципальную аптеку купило ООО «Когалымское автотранспортное предприятие». Городская компания ушла с молотка за 33,8 млн рублей. Это фактически начальная цена лота, то есть поднять стоимость муниципального имущества в ходе торгов не удалось. При этом размер уставного капитала ООО «Центральная городская аптека» составляет 57 млн рублей. Сейчас компания убыточна. По версии менеджмента, причина – в советах врачей города.

Получить комментарии покупателя не удалось. Как пояснили в автотранспортной компании агентству «Новый День», директор будет в городе только через пару дней. Только он сможет объяснить цель покупки. Согласно базе данных ЕГРЮЛ, директором и учредителем предприятия является Выговский Михаил Валерьевич.

По данным годового отчета за 2018 год, который есть в распоряжении агентства «Новый День», в июне 2019 года в «Центральной горосдкой аптеке» числились всего семь работников, из них пять были в декретном отпуске, и еще одна сотрудница была беременна. Остальных сократили. Хотя еще год назад в компании трудились 72 человека.

Аптека занимается торговлей лекарствами, медсредствами, оптикой, детским и диетическим питанием.

В список недвижимости предприятия входили на момент объявления продажи (летом 2019 года) две аптеки, аптечный пункт и оптика. Центральная аптека располагается на улице Молодежной, дом 4. При этом две аптеки закрыты «в связи с отсутствием товара».

Соответственно выручка аптеки за пять месяцев 2019 года в разы ниже выручки тот же период 2018 года (6 млн рублей против 73 млн рублей). По итогам января – мая 2019 года аптека получила убыток – 8,8 млн рублей.

Руководство аптеки называет главную причину такого состояния дел: лекарства по выписанным рецептам люди покупают прямо на месте выписки – в Когалымской городской больнице. Там открылся аптечный пункт. Медики советуют всем пациентам покупать лекарства именно там. Кроме того, в город зашли федеральные аптечные сети: «Планета здоровья», «Ригла», «Бережная аптека», «Экона», «Аптека от склада».

Заработать муниципальному предприятию удавалось в основном за счет продажи очков.

Когалым, служба информации

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