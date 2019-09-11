В Югре пенсионер застрелил мужчину из-за обуви

В Ханты-Мансийске гость застрелил хозяина за то, что тот не разрешал ходить по квартире в уличной обуви. Трагедия произошла вечером 10 сентября возле дома 92 по улице Парковой.

«Сожительница 66-летнего подозреваемого находилась в гостях у знакомой семейной пары. Вечером за женщиной приехал подозреваемый, чтобы забрать ее домой. Хозяин квартиры сделал замечание гостю, который прошел в дом в обуви, после чего между мужчинами произошел конфликт», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Оскорбленный пенсионер уехал, но через некоторое время вернулся с огнестрельным оружием, из которого выстрелил в 49-летнего хозяина дома. С места преступления подозреваемый скрылся на автомобиле.

Вскоре он был задержан сотрудниками Росгвардии». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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