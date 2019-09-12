В Югре случайная прохожая отбила женщину у насильника

В Пыть-Яхе женщина, ставшая очевидицей преступления, спасла прохожую от насильника. Однако когда она отошла, злоумышленник вновь напал на жертву. Силовики нашли подозреваемого. Расследование дела в отношении него окончено – скоро начнется суд. Обвиняемому 31 год, он житель Пыть-Яха.

ЧП произошло утром 25 июля 2019 года во 2 «а» микрорайоне города.

«Злоумышленник напал на прохожую женщину и попытался совершить преступления сексуального характера. На помощь потерпевшей отозвалась другая прохожая, после чего мужчина отступил. Когда потерпевшая продолжила идти одна, обвиняемый снова стал ее преследовать. Женщина забежала в подъезд, где злоумышленник вновь напал на нее, но потерпевшая оказала ему активное сопротивление»,– рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на изнасилование, покушение на насильственные действия сексуального характера).

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 12.09.19

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