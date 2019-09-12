13 процентов жителей Сургута не любят родину

В Сургуте 13 процентов жителей признались, что не любят отечество и не готовы на жертвы во имя интересов родины. К такому выводу в ходе социологического исследования пришли специалисты МКУ «Наш город».

Горожанам был задан вопрос: «считаете ли вы себя патриотом». 13 процентов респондентов ответили отрицательно. Среди них преимущественно зрелые люди в возрасте 31-49 лет.

Еще 21,5% горожан затруднились ответить. Однозначную позицию не смогли сформировать подростки от 14 до 17 лет. «Возможно, трудности вызваны именно возрастом участников опроса, а также недостаточным осмыслением сути патриотизма в целом», – говорится на сайте администрации Сургута.

Оставшиеся 65 процентов опрошенных заявили, что являются патриотами. Всего в исследовании приняли участие 500 респондентов – жителей города Сургута.

Сургут, служба информации

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