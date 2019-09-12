В Югре мужчина задушил бывшую возлюбленную и свел счеты с жизнью

В Нижневартовске мужчина задушил свою бывшую возлюбленную, а потом свел счеты с жизнью. Трагедия произошла 9 сентября в одной из квартир на улице Мира. Полиция обнаружила тело 39-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

«По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате асфиксии», – сообщили в следственном комитете.

В ведомстве полагают, что преступление совершил бывший сожитель женщины. Между ними был конфликт, что могло стать мотивом. В тот же день мужчина совершил суицид. При нем обнаружили документы и личные вещи погибшей, а также вероятное орудие преступления.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 12.09.19

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