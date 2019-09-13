В Сургуте задержали банду байкеров

В Сургуте полиция задержала членов байкерского клуба, которые занимались разбоем. История началась в конце июля 2019 года, когда в дежурную часть городского УМВД обратился мужчина. Он сообщил, что на него напали неизвестные, заперли в гараже и, угрожая ножом, завладели его автомобилем «Тойота».

По словам потерпевшего, незадолго до этого у него возник конфликт с членами одного из байкерских клубов, в который он вступил. Мужчина был не согласен с некоторыми правилами сообщества, и активисты клуба вынуждали его покинуть ряды организации.

«Используя выход из клуба как предлог, они поместили заявителя в один из гаражей ГСК «Жигули», где насильно удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть свое имущество, и когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию», – рассказали в УМВД по Сургуту.

Вскоре были задержаны подозреваемые: двадцатипятилетний менеджер одного из магазинов города и его тридцатилетний подельник.

Спустя несколько дней в полицию пришел еще один байкер, не так давно ушедший из того же мотоклуба. Он сообщил, что к нему в квартиру ворвались неизвестные, избили и, угрожая ножом, похитили бытовую и компьютерную технику на сумму 85 тысяч рублей. Выяснилось, что к этому преступлению причастен 54-летний член байкерского клуба.

«Отрабатывая участников клуба, сотрудники уголовного розыска установили еще двух участников сообщества, которые принимали активное участие в противоправных деяниях. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.162 УК РФ «Разбой». Все злоумышленники на основании помещены в изолятор временного содержания», – сообщили в полиции.

Стоит отметить, что четверо подозреваемых при задержании оказали неповиновение и были привлечены к административной ответственности. Пятый участник преступной группы, узнав о задержаниях, скрылся, но спустя два дня полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

В ходе обыска помещения клуба были обнаружены охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра. Кроме этого изъят переделанный из стартового самодельно изготовленный револьвер, который согласно справке об экспертном исследовании является гладкоствольным огнестрельным оружием. По этому факту также возбуждены уголовные дела («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия»).

У сотрудников полиции есть все основания предполагать, что есть и другие потерпевшие от преступных действий членов байкерского клуба. Пострадавших просят обратиться в УМВД России по Сургуту по телефону 102.

В полиции не уточнили название клуба, члены которого занимались разбоем. Напомним, Сургут – неофициальная мотостолица Югры. На учете здесь стоит около 3 тыс. мотоциклов и еще столько же транспортных средств не зарегистрировано официально.

Сургут, служба информации

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