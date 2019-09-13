В мэрии Когалыма рассказали, зачем покрасили елки к приезду губернатора Комаровой

В Когалыме к приезду губернатора Югры Комаровой, министра спорта Павла Колобкова и президента «Лукойла» Вагита Алекперова покрасили ели и траву в центре города.

Видео, на котором коммунальщики, одетые в форменную одежду «Управления социальных объектов ООО «Лукойл-Западная Сибирь», поливают растения зеленой краской, попало в интернет еще 8 сентября. Местные жители уже несколько дней обсуждают в соцсетях строительство «Потемкинской деревни».

«А есть способы сделать небо более голубым и солнцу добавить яркости? Просто без этого покраска елок – полумера, не позволяет достичь полной гармонии», – задается вопросом пользователь Юрий Малимон.

«До такого дна город еще не опускался», – отмечает Мария Хильман.

«Лукойл головного мозга», – резюмирует Гоша Федоров.

«Новый День» обратился за разъяснением в мэрию Когалыма. В пресс-службе заявили, что елки опрыскивал подрядчик администрации, однако отказались уточнить название компании. Также там не смогли сообщить, каким конкретно веществом покрасили деревья и траву. «Мы еще выясняем его состав», – сказал в телефонном разговоре с «Новым Днем» пресс-секретарь Дамир Мехтиев.

При этом чиновники настаивают, что это была не краска. На официальный запрос агентства из мэрии Когалыма пришел вот такой ответ: «Когалым регулярно посещают руководители разного уровня, в том числе и правительства РФ. Администрация города не применяет подобных мер (не красит деревья краской – прим. ред.) в целях благоустройства городских территорий».

В ответе мэрии говорится, что полномочия по уходу за зелеными насаждениями, высаженными городе, переданы на аутсорсинг.

«По имеющейся информации, в тот день подрядчик проводил подкормку деревьев и кустарников необходимыми минералами и питательными веществами, – сообщают чиновники и уточняют, что опрыскивание – это один из видов ухода за зелеными насаждениями, чтобы максимально быстро насытить растение необходимыми элементами.

«Применяемые удобрения – экологически чистый натуральный продукт, без запаха, абсолютно безопасный для людей и животных», – отметили в администрации Когалыма.

Жители опровергают информацию о том, что речь идет об удобрениях.

«Покраской занимались не коммунальные службы, а УСО (фото есть). Они специалисты не по растениям, а по малярно-покрасочным работам для ЛЗС, что общеизвестный факт. Так что оревуар бедные елочки», – делает вывод Регина Габдуллина в группе «Подслушано Когалым» ВКонтакте.

Когалым, служба информации

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