В Сургуте дорисовали граффити с героическими пилотами «Уральских авиалиний» (ФОТО)

В воскресенье, 15 сентября, в Сургуте состоялось торжественное открытие граффити, посвященное пилотам самолета «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили самолет на кукурузное поле с выключенными двигателями и убранным шасси.

Масштабный мурал с портретами героев украсил фасад многоэтажки по ул. Мира, 34. Арт-объект был сделан на спонсорские средства. На воплощение идеи художникам потребовалось около недели и более 300 баллончиков краски. Мурал выполнен в стиле поп-арт и занимает всю торцевую часть девятиэтажного дома. Украшает изображение знаменитая фраза бортпроводника самолета Дмитрия Ивлицкого – «идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Мы со стороны администрации постарались в короткие сроки решить все организационные вопросы, чтобы художники могли беспрепятственно творить. В планах подхватить эту идею на муниципальном уровне. В Сургуте множество еще не оформленных фасадов. А в нашей стране огромное количество достойных людей, которые могут украсить стены нашего города», – сказал замглавы Сургута Владимир Шмидт.

Как сообщили в администрации города, преображение Сургута с помощью граффити идет и по муниципальной программе «Бюджет Сургута Online». Город оказывает поддержу молодым художникам, которые оформляют объекты коммунальной инфраструктуры: трансформаторные будки, станции, фасады домов, заборы.

Сургут, служба информации

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