Губернатор Комарова утвердила в должности директора одного из департаментов

Департамент проектного управления ХМАО с 17 сентября 2019 года возглавил Данила Голубев. Соответствующее распоряжение подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова, говорится на официальном сайте правительства.

Г-н Голубев уже год возглавляет департамент в статусе исполняющего обязанности директора.

Согласно официальной справке, г-н Голубев закончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию. По специальности он экономист. Работал в банке, строительной компании, нефтяной компании, в Счетной палате Тюменской области. В правительство ХМАО пришел в 2016 году.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.09.19

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