В Нижневартовске снесут магазин, в котором по ночам продают спиртное детям

В Нижневартовске снесут продуктовый магазин, в котором по ночам незаконно продавали спиртные напитки. Клиентами торговой точки, расположенной на территории одного из садовых товариществ, становились, в том числе, и не совершеннолетние.

Полиция неоднократно привлекала владельца магазина к административной ответственности, однако он настойчиво продолжал нарушать закон, – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Проблема была решена другим способом. В надзорном ведомстве выяснили, что торговая точка стоит на земельном участке, предоставленном для садово-огороднических целей. Поскольку для ведения торговой деятельности земля не предоставлялась, то магазин является самовольной постройкой.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с требованием возложить на предпринимателя обязанность снести строение. Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 17.09.19

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