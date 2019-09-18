В Сургуте девочка погибла, купаясь в ванной с телефоном

В Сургуте 9-летняя девочка погибла, купаясь в ванной. Трагедия произошла вечером 17 сентября. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, предположительно, ребенок погиб в результате поражения электрическим током.

«По предварительным данным следствия, во время купания в ванной девочка использовала сотовый телефон, который подключила к сети электропитания. По одной из версий, девочка получила удар током, когда попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки. Смерть ребенка наступила на месте происшествия», – рассказали в следственном комитете. Там уточнили, что семья, где воспитывалась девочка, является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит.

Следователи проводят проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сургут, служба информации

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