Губернатор Комарова трудоустроила в правительство бывшего главу МЧС

Губернатор Югры Наталья Комарова нашла место в своем правительстве для бывшего главы МЧС ХМАО Александра Тиртоки. Он назначен заместителем губернатора. В сферу его полномочий войдет не силовой блок, как можно было бы подумать, а реализация приоритетных региональный проектов, в частности, проекта «Создание современной городской среды».

Распоряжение о назначении губернатор Наталья Комарова подписала в субботу, 21 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства.

Г- н Тиртока покинул пост в МЧС в начале 2019 года. С этого периода о нем ничего не было слышно.

Согласно официальной биографии, с 1986 года по 2019 годы новый чиновник проходил службу в подразделениях МЧС России. С 2005 по 2018 годы г-н Тиртока возглавлял управление МЧС по Югре. Он уходил со службы в должности генерал-майора внутренней службы.

К исполнению обязанностей в должности заместителя губернатора Югры Александр Тиртока приступает с 23 сентября.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.09.19

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