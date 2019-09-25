В Нижневартовске случайный прохожий спас из огня девушку, пока пожарные разворачивали технику (ВИДЕО)

В Нижневартовске случайный прохожий спас девушку, вытащив ее из окна горящей квартиры. Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября 2019 года. Али Омаров увидел зовущую на помощь девушку в окне пятого этажа и не стал ждать, пока пожарные развернут технику и доберутся до пострадавшей. Мужчина бросился на шестой этаж, чтобы достать девушку через окно соседей. В это время спасатели пытались попасть в горевшую квартиру, но не смогли открыть дверь. Спасение сняли на видео и выложили в соцсети, его опубликовало агентство NV86. Люди благодарят Али Омарова за его поступок. Между тем сам он записал видео, где сказал, что не считает себя героем.

«Все начали звонить, поздравлять, но, честно говоря, я не вижу в этом никакого поступка героического. Мы с другом хотели поехать к нему домой, он живет во втором подъезде. А горела квартира на пятом этаже третьего подъезда. Увидел, что пожарные не могут проехать, остановились, смотрю, там девушка, зовет на помощь. Я видел, что пожарники не могли сломать дверь (в квартиру, где был пожар – прим.ред.). Подумал, что если пойду на 6 этаж, то смогу помочь»,– рассказывает Али Омаров.

Он также признался, что руки у него дрожали, когда он пытался схватить девушку, и что ему было трудно. «Удержаться очень трудно было, сам чуть не упал вниз головой. Потом подумал, может быть, сумкой получится, у меня была сумка маленькая с собой. Посмотрел, ремни крепкие. Было трудно, потому что девушка теряла сознание периодически, но потом как-то она зацепилась. Каким-то образом я ее потянул на себя, она вышла из форточки и я ее поднял. Она сразу потеряла сознание (когда оказалась в безопасности к ввратире на шестом эатже), ее приводили в чувство»,– описал события смелый мужчина.

Как пишет nv86.ru, девушку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе МЧС ХМАО агентству «Новый День» сообщили, что спасение произошло очень быстро – пока прибывшие на место ЧП пожарные разворачивали лестницу. Ведомство будет ходатайствовать о награждении Али Омарова, решение о присвоении награды должно принять министерство.

По данным NV86, предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Когда спасатели проникли в квартиру, горела ТВ-тумба. Квартира закопчена по всей площади.

Нижневартовск, служба информации

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