У губернатора Комаровой липовые подписчики в Instagram, у Моора и Артюхова ботов меньше

Глава Югры Наталья Комарова вошла в ТОП-10 губернаторов – лидеров по ботам в Instagram. Как следует из расчетов, приведенных Центром политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность, анализ активности губернаторов в сети Instagram», доля ботов в подписчиках Комаровй составляет 42%.

Средний процент ботов в аудитории Instagram-аккаунтов российских губернаторов составил 30,4%, – пишет РБК.

Чуть выше этого показателя доля ботов среди подписчиков главы Тюменской области Александра Моора – 34%. У губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 33% ботов. При этом среднее число лайков под публикациями Артюхова – 1000, Александра Моора только 667. А у Комаровой и вовсе – 355.

Стоит отметить, что на фоне своих северных коллег весьма достойно смотрится выходец из тюменского правительства – губернатор Курганской области Вадим Шумков. Число лайков под его постами составляет 3100, а доля ботов – всего 25%.

ЦПК поясняет, что подсчитал долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков. Погрешность инструмента составляет около 8% (погрешность связана с тем, что каждый раз IG Audit формирует случайную выборку подписчиков и анализирует ее).

Между тем, эксперты, опрошенные «Новым Днем», отмечают, что бесплатная программа IG Audit, считается слабой и некорректной (например, приписывает в боты всех, кто просто не указал место жительства и т.д.), а также напоминают, что рейтинг сделан Центром политической конъюнктуры, а это Алексей Чеснаков, бывший фаворит Владислава Суркова в период его руководства внутриполитическом блоком Администрации президента.

«Объективные рейтинги, которые могут лечь на стол руководителям в АП, делаются в платных, более качественных сервисах», – резюмировал один из собеседников агентства.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.09.19

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