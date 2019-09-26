Заповедники Югры загадили неизвестные из-за плохой работы чиновников

Природоохранная прокуратура выявила множественные нарушения в работе Департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Так, чиновники несвоевременно вносили сведения о заключенных договорах аренды или купли-продажи лесных участков в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.

Кроме этого, в департаменте не осуществлялся должный контроль за полнотой и качеством предоставления госуслуги, не проводились плановые проверки по итогам кварталов и полугодий.

«Также ввиду ненадлежащего осуществления полномочий по охране и защите особо охраняемых природных территорий допущен факт самовольного занятия неустановленными лицами лесного участка на территории природного парка «Кондинские озера», а также его захламления отходами производства и потребления», – раскали в прокуратуре ХМАО.

На имя директора департамента Сергея Филатова было внесено представление, шесть должностных лиц по итогам рассмотрения этого документа были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время начата работа по освобождению самовольно занятого лесного участка и его рекультивации.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.09.19

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