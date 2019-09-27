Полпред Цуканов приехал в Югру

Полномочный представитель президента Николай Цуканов работает в пятницу, 27 сентября, в Ханты-Мансийске. В Югре уральский полпред оценит ход реализации нацпроектов в округе. Цуканов проведет совещание, где руководители исполнительных органов власти отчитаются о проделанной работе по исполнению указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В правительстве Югры напоминают, что округ участвует в 11 национальных проектах, в их состав входит 53 региональных проекта.

Кроме того, Николай Цуканов посетит ряд социальных объектов в Ханты-Мансийске: ветхий дом, жильцов которого в рамках муниципальной программы переселяют в новое жилье, микрорайон «Иртыш», где осуществляется комплексная застройка, школу №4, которая является опорным центром по инклюзивному образованию и площадкой по реализации проекта «Сетевой компетентностный центр инклюзивного образования «Инклюверсариум».

Также в программе визита полпреда – рабочая встреча с губернатором Натальей Комаровой.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.09.19

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