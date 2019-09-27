Полпред Цуканов в Югре наградил посмертно мужчину, который погиб, спасая детей

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов вручил в Ханты-Мансийске награду спасателю, погибшему во время ЧС. Александр Яцковский летом 2018 года увидел, как тонут дети, бросился на помощь, одного ребенка смог вытолкнуть, а второго нет – спасатель утонул вместе с девочкой. Александру Яцковскому было 36 лет.

С 2012 года он работал на должности водителя пожарного автомобиля в пожарной команде села Согом филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.

Трагедия случилась 13 июля 2019 года на озере Домашнее, где две девочки 9 и 10 лет отплыли далеко от берега. Когдадети начали звать на помощь, откликнулся Александр Яцковский, работник филиала «Центроспас-Югория». Одну из тонувших девочек Александр вытолкнул на отмель, и она сама добралась до берега, вторую спасти не удалось, девочка и мужчина, захлебнувшись, ушли под воду.

Николай Цуканов вручил медаль «За спасение погибавших» матери погибшего Яцковской Людмиле Александровне по поручению президента РФ.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.09.19

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