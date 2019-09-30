Около меховых магазинов Сургута бегает лиса (ВИДЕО)

Жители Сургута выложили в сеть видео с лисой, разгуливающей по городу. Животное засняли около торгового центра «Северный» на ул. Дзержинского. Примечательно, что лиса позировала на фоне известного мехового магазина.

Зверь ведет себя довольно уверенно, гоняет голубей. В комментариях жители Сургута предположили, что лиса домашняя. «Их заводят как домашних животных, потом гуляют по городу то лисичка, то енот», – написала пользователь Ольга Некрасова.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 30.09.19

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