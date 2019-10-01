В Югре осудят юношу, который обворовал машину через окно

В Мегионе юноша взял из чужого автомобиля карту и телефон и перевел себе 11 тыс. рублей. Теперь его будут судить за кражу. Инцидент произошел летом 2019 года. Молодому человеку на тот момент было 17 лет.

«В июле 2019 года юноша, проходя мимо автомобиля, увидел, что окно пассажирского сидения открыто, при этом внутри никого нет. Он достал из салона сотовый телефон и банковскую карту. Через мобильное приложение юноша перевел с чужой банковской карты себе на счет 11 тыс. рублей»,– рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Молодого человека будут судить по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

Мегион, служба информации

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